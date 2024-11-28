Рис Джеймс уже не сыграет в этом году

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс, вероятно, уже не сыграет в этом году из-за травмы задней поверхности бедра.

Свою очередную травму Джеймс получил на тренировке во время недавнего международного перерыва. А на этой неделе Рис прошел углубленное обследование.

"Челси" не хочет подвергать Джеймса дополнительному давление и не устанавливает конкретных сроков по возвращению 24-летнего защитника в строй.

Однако на "Стэмфорд Бридж" ожидают, что Джеймс пропустит минимум месяц и вернется на футбольное поле уже после Нового года, сообщает talkSPORT.

Добавим, до своей очередной травмы Джеймс успел провести только четыре матча. Помимо этих четырех матчей, Рис больше не играл в этом сезоне.


Метки Джеймс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 17:00

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  1. danyar 28.11.2024 18:00 # danyar
    пакуй чемодан и на отдых

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  2. tihinya-moiyobir 28.11.2024 18:00 # tihinya-moiyobir
    Кто это?

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  3. hunter022 28.11.2024 17:11 # hunter022
    Лучший продукт академии Челси не вылазит из лазарета это много говорит об клубе и его персонале...

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