Рис Джеймс уже не сыграет в этом году
Капитан "Челси" Рис Джеймс, вероятно, уже не сыграет в этом году из-за травмы задней поверхности бедра.
Свою очередную травму Джеймс получил на тренировке во время недавнего международного перерыва. А на этой неделе Рис прошел углубленное обследование.
"Челси" не хочет подвергать Джеймса дополнительному давление и не устанавливает конкретных сроков по возвращению 24-летнего защитника в строй.
Однако на "Стэмфорд Бридж" ожидают, что Джеймс пропустит минимум месяц и вернется на футбольное поле уже после Нового года, сообщает talkSPORT.
Добавим, до своей очередной травмы Джеймс успел провести только четыре матча. Помимо этих четырех матчей, Рис больше не играл в этом сезоне.
28.11.2024 17:00
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