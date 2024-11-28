Хюрцелер исключает уход Фергюсона в аренду в январе

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер заявил, что нападающий Эван Фергюсон не будет доступен для аренды в январе.

На днях уважаемое издание The Telegraph сообщило, что "Брайтон" открыт к идее отправить Фергюсона в аренду на вторую половину сезона.



Однако на самом деле Хюрцелер не планирует этого делать, несмотря на дефицит игровых минут у Фергюсона. Фабиан хочет, чтобы 20-летний ирландец был готов воспользоваться своим шансом.



"Я не знаю, откуда взялась эта информация, потому что я сказал Эвану, что счастлив обладать им в составе".



"Я счастлив тем, как он тренируется, в каком физическом и душевном состоянии он находится. Конечно, он молодой игрок, и ему нужно игровое время".



"Ему нужно принять свою роль и привести свое настроение и свою форму к состоянию, когда ты будешь готов воспользоваться своим шансом".



"Именно это я требую от Эвана, и именно это я говорил ему. Я никогда не говорил ему насчет аренды или вроде того", — цитирует Хюрцелера BBC.