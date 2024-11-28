Анонс матчей 5-го тура Лиги Европы

Рубен Аморим В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои пятые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БУДЕ-ГЛИМТ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Это будет второй матч Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и его дебютный на "Олд Траффорд". Ничья 1:1 в гостях у "Ипсвича" в минувший уикенд позволила португальскому специалисту осознать, за сколь сложную работу он взялся.

"Юнайтед" выиграл лишь один из четырех своих первых матчей в Лиге Европы, тогда как "Буде-Глимт" одержал уже две победы. Впрочем, обе команды находятся только во второй десятке.

- Это будет первая встреча "Юнайтед" не только с "Буде-Глимт", но и с командами из Норвегии в еврокубках, вообще.

- Единственный предыдущий раз "Буде-Глимт" пересекался с английскими командами в сезоне Лиги Европы 2022/23, проиграв "Арсеналу" и на выезде (3:0), и дома (0:1).

- "Юнайтед" проиграл только один из 26 последних домашних матчей в Лиге Европы (19 побед, 6 ничьих).

- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 11 голах в своих 13 матчах Лиги Европы на "Олд Траффорд" (4+7).

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" совершил больше всех в соревновании отборов (22) и перехватов (12).

В минувший уикенд на футбольное поле после травм вернулись Люк Шоу и Мейсон Маунт. Тирелл Маласиа и Кобби Майну также выздоровели, на на поле не появились. Джонни Эванс и Лени Йоро все еще не готовы помогать команде.

ТОТТЕНХЭМ — РОМА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" подходит к этому матчу на фоне воодушевляющей победы 0:4 в гостях у "Манчестер Сити" в минувший уикенд. "Рома" приедет в Лондон со своим новым наставником Клаудио Раньери, который прекрасно знает английский футбол, утерев нос "шпорам" со своим "Лестером" в борьбе за титул Премьер-Лиги в 2016 году.

В данный момент "Тоттенхэм" занимает седьмое место в Лиге Европы, набрав девять очков из 12 возможных, тогда как "Рома" находится в нижней половине таблицы и имеет в своем активе лишь пять баллов.

- Это будет первая встреча "Тоттенхэма" и "Ромы".

- "Шпоры" проиграли только один из 10 последних домашних матчей против итальянских команд во всех соревнованиях (5 побед, 4 ничьи) — 1:2 против "Ювентуса" в марте 2018.

"Рома" выиграла только один из 23 последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях (8 ничьих, 14 поражений) — 0:1 против "Ливерпуля" в феврале 2001.

- "Тоттенхэм" выиграл все семь последних домашних матчей в Лиге Европы с общим счетом 19:0.

- В этом розыгрыше Лиги Европы "Рома" совершила наибольшее количество точных передач (2,199), но при этом забила только три гола.

- Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон поучаствовал в трех голах в четырех матчах этого розыгрыша Лиги Европы (2+1).

"Тоттенхэм" на несколько месяцев лишился своего первого номера Гульельмо Викарио, который получил перелом лодыжки. Также травмированы Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен.


Метки Буде-Глимт, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. jokerz 28.11.2024 16:15 # jokerz
    вот как легко обнюханое хуями ебло послушно закукарекало!

    не, ну охуенно же!

    (ответить)

  2. narcot 28.11.2024 16:13 # narcot
    хотелось бы получить мнение не горячего подсвинка, сильно ли ему помогает великое пво второй армии мира, выгоднее ли стало ездить за бугор с ослаблением срубля, что привнёс орешник в жизнь алкаша, и когда алкаш пойдёт в армию защищать своего наёбыша

    горение отдельными свиной шеи не принимается

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  3. jokerz 28.11.2024 16:11 # jokerz
    хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос

    интересно, лохлам, которых загребли тцк(полицаи) сильно помогает моральная помощь дико боевых рогулей, которые размахивают ссаными тряпками(прапоры букраны) из канад и прочих польш? насколько повышается уровень потужности в бросках камней по мнимому противнику перед уходом на ноль без рации, чтобы там лежать вонять потом без вести пропавшим?

    прошу отвечать лохлов
    вскукареки погорелых хуесосов вроде обоссаного черта имф-тау или обнюханого хуями ебла не принимаются

    (ответить)

  4. kirkorov-coyg 28.11.2024 16:06 # kirkorov-coyg
    Че там по паскудси?

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  5. kybi4eskoee6lo 28.11.2024 16:06 # kybi4eskoee6lo
    ну, чё, поросятки, кого обоссать?

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  6. moneycity 28.11.2024 16:03 # moneycity
    Кекстер, фати и хачидло одной национальности и по мнению кекстера они хохлы, получается кекстер - официально хохол :)

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  7. dexter 28.11.2024 15:53 # dexter
    Ххлы сегодня снова без света и на фапле тишина)

    (ответить)

  8. kybi4eskoee6lo 28.11.2024 15:52 # kybi4eskoee6lo
    Позакрывали ебaльники, псы! А то ебyчку расколочу!

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  9. drogba11cool 28.11.2024 15:42 # drogba11cool
    Пукнум или рухнум?

    (ответить)

  10. narcot 28.11.2024 15:37 # narcot
    боряха, тебя это успокаивает? хрюкни чего


    Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерной войны, потому что христианам не страшен «так называемый конец света» — они «ждут господа Иисуса»

    Глава РПЦ выступил с таким заявлением на заседании Всемирного Русского Народного Собора. Внимание на это обратило «Агентство».

    «Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения <…> Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы», — сказал патриарх Кирилл.


    Он добавил, что «земное призвание» христиан — быть «воинами господа», противостоять злу и «отстаивать высокие нравственные идеалы». «Вот такое целеполагание у России», — подчеркнул патриарх.

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  11. megaphone 28.11.2024 15:22 # megaphone
    Доллар РУХНУЛ до 109 рублей!!

    Сосать суки!!!!

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  12. mafia 28.11.2024 15:10 # mafia
    Ща как уебу орешником

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  13. narcot 28.11.2024 15:04 # narcot
    тот самый орешник, после которого боряхину хрюканину не остановить

    https://www.wildberries.ru/catalog/98955273/detail.aspx

    (ответить)

  14. narcot 28.11.2024 15:04 # narcot
    боряха продолжит хрюкать или нет, вот в чём вопрос

    (ответить)

  15. ivan-tns 28.11.2024 15:04 # ivan-tns
    Наркот, че там по войне? когда у тебя заканчивается договор?

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