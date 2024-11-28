Анонс матчей 5-го тура Лиги Европы

В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои пятые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БУДЕ-ГЛИМТ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Это будет второй матч Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и его дебютный на "Олд Траффорд". Ничья 1:1 в гостях у "Ипсвича" в минувший уикенд позволила португальскому специалисту осознать, за сколь сложную работу он взялся.



"Юнайтед" выиграл лишь один из четырех своих первых матчей в Лиге Европы, тогда как "Буде-Глимт" одержал уже две победы. Впрочем, обе команды находятся только во второй десятке.



- Это будет первая встреча "Юнайтед" не только с "Буде-Глимт", но и с командами из Норвегии в еврокубках, вообще.



- Единственный предыдущий раз "Буде-Глимт" пересекался с английскими командами в сезоне Лиги Европы 2022/23, проиграв "Арсеналу" и на выезде (3:0), и дома (0:1).



- "Юнайтед" проиграл только один из 26 последних домашних матчей в Лиге Европы (19 побед, 6 ничьих).



- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 11 голах в своих 13 матчах Лиги Европы на "Олд Траффорд" (4+7).



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" совершил больше всех в соревновании отборов (22) и перехватов (12).



В минувший уикенд на футбольное поле после травм вернулись Люк Шоу и Мейсон Маунт. Тирелл Маласиа и Кобби Майну также выздоровели, на на поле не появились. Джонни Эванс и Лени Йоро все еще не готовы помогать команде.



ТОТТЕНХЭМ — РОМА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" подходит к этому матчу на фоне воодушевляющей победы 0:4 в гостях у "Манчестер Сити" в минувший уикенд. "Рома" приедет в Лондон со своим новым наставником Клаудио Раньери, который прекрасно знает английский футбол, утерев нос "шпорам" со своим "Лестером" в борьбе за титул Премьер-Лиги в 2016 году.



В данный момент "Тоттенхэм" занимает седьмое место в Лиге Европы, набрав девять очков из 12 возможных, тогда как "Рома" находится в нижней половине таблицы и имеет в своем активе лишь пять баллов.



- Это будет первая встреча "Тоттенхэма" и "Ромы".



- "Шпоры" проиграли только один из 10 последних домашних матчей против итальянских команд во всех соревнованиях (5 побед, 4 ничьи) — 1:2 против "Ювентуса" в марте 2018.



"Рома" выиграла только один из 23 последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях (8 ничьих, 14 поражений) — 0:1 против "Ливерпуля" в феврале 2001.



- "Тоттенхэм" выиграл все семь последних домашних матчей в Лиге Европы с общим счетом 19:0.



- В этом розыгрыше Лиги Европы "Рома" совершила наибольшее количество точных передач (2,199), но при этом забила только три гола.



- Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон поучаствовал в трех голах в четырех матчах этого розыгрыша Лиги Европы (2+1).



"Тоттенхэм" на несколько месяцев лишился своего первого номера Гульельмо Викарио, который получил перелом лодыжки. Также травмированы Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен.