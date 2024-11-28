Анонс матчей 5-го тура Лиги Европы
В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои пятые матчи на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БУДЕ-ГЛИМТ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
Это будет второй матч Рубена Аморима в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед" и его дебютный на "Олд Траффорд". Ничья 1:1 в гостях у "Ипсвича" в минувший уикенд позволила португальскому специалисту осознать, за сколь сложную работу он взялся.
"Юнайтед" выиграл лишь один из четырех своих первых матчей в Лиге Европы, тогда как "Буде-Глимт" одержал уже две победы. Впрочем, обе команды находятся только во второй десятке.
- Это будет первая встреча "Юнайтед" не только с "Буде-Глимт", но и с командами из Норвегии в еврокубках, вообще.
- Единственный предыдущий раз "Буде-Глимт" пересекался с английскими командами в сезоне Лиги Европы 2022/23, проиграв "Арсеналу" и на выезде (3:0), и дома (0:1).
- "Юнайтед" проиграл только один из 26 последних домашних матчей в Лиге Европы (19 побед, 6 ничьих).
- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш поучаствовал в 11 голах в своих 13 матчах Лиги Европы на "Олд Траффорд" (4+7).
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Буде-Глимт" совершил больше всех в соревновании отборов (22) и перехватов (12).
В минувший уикенд на футбольное поле после травм вернулись Люк Шоу и Мейсон Маунт. Тирелл Маласиа и Кобби Майну также выздоровели, на на поле не появились. Джонни Эванс и Лени Йоро все еще не готовы помогать команде.
ТОТТЕНХЭМ — РОМА 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" подходит к этому матчу на фоне воодушевляющей победы 0:4 в гостях у "Манчестер Сити" в минувший уикенд. "Рома" приедет в Лондон со своим новым наставником Клаудио Раньери, который прекрасно знает английский футбол, утерев нос "шпорам" со своим "Лестером" в борьбе за титул Премьер-Лиги в 2016 году.
В данный момент "Тоттенхэм" занимает седьмое место в Лиге Европы, набрав девять очков из 12 возможных, тогда как "Рома" находится в нижней половине таблицы и имеет в своем активе лишь пять баллов.
- Это будет первая встреча "Тоттенхэма" и "Ромы".
- "Шпоры" проиграли только один из 10 последних домашних матчей против итальянских команд во всех соревнованиях (5 побед, 4 ничьи) — 1:2 против "Ювентуса" в марте 2018.
"Рома" выиграла только один из 23 последних выездных матчей против английских команд во всех соревнованиях (8 ничьих, 14 поражений) — 0:1 против "Ливерпуля" в феврале 2001.
- "Тоттенхэм" выиграл все семь последних домашних матчей в Лиге Европы с общим счетом 19:0.
- В этом розыгрыше Лиги Европы "Рома" совершила наибольшее количество точных передач (2,199), но при этом забила только три гола.
- Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон поучаствовал в трех голах в четырех матчах этого розыгрыша Лиги Европы (2+1).
"Тоттенхэм" на несколько месяцев лишился своего первого номера Гульельмо Викарио, который получил перелом лодыжки. Также травмированы Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен.
28.11.2024 15:00
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Последние комментарии:
вот как легко обнюханое хуями ебло послушно закукарекало!
не, ну охуенно же!
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хотелось бы получить мнение не горячего подсвинка, сильно ли ему помогает великое пво второй армии мира, выгоднее ли стало ездить за бугор с ослаблением срубля, что привнёс орешник в жизнь алкаша, и когда алкаш пойдёт в армию защищать своего наёбыша
горение отдельными свиной шеи не принимается
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хотелось бы все-таки получить ответ на вопрос
интересно, лохлам, которых загребли тцк(полицаи) сильно помогает моральная помощь дико боевых рогулей, которые размахивают ссаными тряпками(прапоры букраны) из канад и прочих польш? насколько повышается уровень потужности в бросках камней по мнимому противнику перед уходом на ноль без рации, чтобы там лежать вонять потом без вести пропавшим?
прошу отвечать лохлов
вскукареки погорелых хуесосов вроде обоссаного черта имф-тау или обнюханого хуями ебла не принимаются
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Че там по паскудси?
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ну, чё, поросятки, кого обоссать?
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Кекстер, фати и хачидло одной национальности и по мнению кекстера они хохлы, получается кекстер - официально хохол :)
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Ххлы сегодня снова без света и на фапле тишина)
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Позакрывали ебaльники, псы! А то ебyчку расколочу!
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Пукнум или рухнум?
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боряха, тебя это успокаивает? хрюкни чего
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«Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения <…> Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы», — сказал патриарх Кирилл.
Он добавил, что «земное призвание» христиан — быть «воинами господа», противостоять злу и «отстаивать высокие нравственные идеалы». «Вот такое целеполагание у России», — подчеркнул патриарх.
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Доллар РУХНУЛ до 109 рублей!!
Сосать суки!!!!
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Ща как уебу орешником
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тот самый орешник, после которого боряхину хрюканину не остановить
https://www.wildberries.ru/catalog/98955273/detail.aspx
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боряха продолжит хрюкать или нет, вот в чём вопрос
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Наркот, че там по войне? когда у тебя заканчивается договор?
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