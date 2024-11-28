Лэмпард назначен главным тренером "Ковентри"

Фрэнк Лэмпард был подтвержден новым главным тренером "Ковентри", заключив с клубом Чемпионшипа контракт на два с половиной года.

"Ковентри" находился в поисках нового рулевого с начала ноября, когда после почти восьми лет работы был уволен Марк Робинс.



Лэмпард не тренировал 18 месяцев, которые прошли с момента его ухода из "Челси", где он исполнял роль временщика в концовке сезона 2022/23. То была третья работа Фрэнка в Премьер-Лиге после "Эвертона" и полноценного первого периода в "Челси".



Но также Лэмпард знаком с Чемпионшипом, где он и начинал свою тренерскую карьеру с "Дерби" в 2018 году, в своем единственном сезоне достигнув финала плей-офф.



Ассистировать Лэмпарду в "Ковентри" будут Джо Эдвардс и Крис Джонс, с которыми 46-летний англичанин прежде уже работал.



Лэмпард принимает "Ковентри" на 17-м месте в Чемпионшипе, в двух очках над зоной вылета. Дебют Фрэнка на новом месте назначен на домашний матч против "Кардиффа" в субботу.