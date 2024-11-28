Кариус задумывается о завершении карьеры

Бывший голкипер "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус заявил, что задумывается о завершении игровой карьеры.

Кариус находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Ньюкаслом", за который он сыграл только два матча в течение двух лет.



31-летний немец до сих пор не получил устраивающего его предложения, поэтому не исключает, что ему придется повесить перчатки на гвоздь и заняться в жизни чем-нибудь другим.



"Когда ты так долго не играешь, как я, тогда ты логичным образом задумываешься о завершении карьеры. Я пока не принял решение, потому что у меня нет это необходимости. Я по-прежнему в форме. У меня по-прежнему есть весь свой потенциал и способности".



"Но если эта дверь не откроется, тогда я должен буду честно себе сказать: "Слушай, есть много других вещей, которыми я могу заняться и которые интересуют меня". Я не думаю, что завершение карьеры так уж ударило бы по мне, учитывая пройденное мной в последние годы", — цитирует Кариуса Daily Mirror.