Кариус задумывается о завершении карьеры
Бывший голкипер "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Лорис Кариус заявил, что задумывается о завершении игровой карьеры.
Кариус находится без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Ньюкаслом", за который он сыграл только два матча в течение двух лет.
31-летний немец до сих пор не получил устраивающего его предложения, поэтому не исключает, что ему придется повесить перчатки на гвоздь и заняться в жизни чем-нибудь другим.
"Когда ты так долго не играешь, как я, тогда ты логичным образом задумываешься о завершении карьеры. Я пока не принял решение, потому что у меня нет это необходимости. Я по-прежнему в форме. У меня по-прежнему есть весь свой потенциал и способности".
"Но если эта дверь не откроется, тогда я должен буду честно себе сказать: "Слушай, есть много других вещей, которыми я могу заняться и которые интересуют меня". Я не думаю, что завершение карьеры так уж ударило бы по мне, учитывая пройденное мной в последние годы", — цитирует Кариуса Daily Mirror.
28.11.2024 13:00
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Второй гол Бэйла – ладно, с кем не бывает. Но бросить мяч в ногу Бензема, когда у тебя есть миллион вариантов для ввода мяча в игру – это, конечно, апогей тупости для вратаря. Как можно было не заметить большого лысого и бородатого чела в белой футболке вот прям под носом. Он, можно сказать, как вратарь закончился еще в тот вечер, поэтому даже смешно читать, что он ставить какие-либо условия. Ему бы, по-хорошему, перейти в какой-нибудь саудовский или индийский клуб и доигрывать свою карьеру.
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Легенда среала
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несколько месяцев без зарплаты и уже заныл))
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