"Арсенал" рискует упустить Дькереша и Исака
"Арсенал" рискует упустить не только бомбардира "Спортинга" Виктора Дьекереша, но и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.
Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на следующее лето. Как и многие топ-клубы, "канониры" следят за Дьекерешем.
Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что 26-летний Дьекереш планирует воссоединиться со своим бывшим главным тренером Рубеном Аморимом в "Манчестер Юнайтед".
Также "Арсенал" рискует упустить 25-летнего Исака, потому что глаз на партнера Дьекереша по сборной Швеции положила "Барселона".
"Барселона" сама решила сосредоточиться на Исаке после того, как поняла, что не сможет заполучить Дьекереша.
28.11.2024 12:00
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