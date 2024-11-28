"Арсенал" рискует упустить Дькереша и Исака

"Арсенал" рискует упустить не только бомбардира "Спортинга" Виктора Дьекереша, но и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на следующее лето. Как и многие топ-клубы, "канониры" следят за Дьекерешем.



Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что 26-летний Дьекереш планирует воссоединиться со своим бывшим главным тренером Рубеном Аморимом в "Манчестер Юнайтед".



Также "Арсенал" рискует упустить 25-летнего Исака, потому что глаз на партнера Дьекереша по сборной Швеции положила "Барселона".



"Барселона" сама решила сосредоточиться на Исаке после того, как поняла, что не сможет заполучить Дьекереша.

