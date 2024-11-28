"Арсенал" рискует упустить Дькереша и Исака

Александер Исак и Виктор Дьекереш "Арсенал" рискует упустить не только бомбардира "Спортинга" Виктора Дьекереша, но и нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на следующее лето. Как и многие топ-клубы, "канониры" следят за Дьекерешем.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что 26-летний Дьекереш планирует воссоединиться со своим бывшим главным тренером Рубеном Аморимом в "Манчестер Юнайтед".

Также "Арсенал" рискует упустить 25-летнего Исака, потому что глаз на партнера Дьекереша по сборной Швеции положила "Барселона".

"Барселона" сама решила сосредоточиться на Исаке после того, как поняла, что не сможет заполучить Дьекереша.


Метки Арсенал, Дьекереш, Исак, Ньюкасл, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 12:00

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