Мареска подтвердил, что Нкунку не продается

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Кристофер Нкунку недоступен для трансфера в январе.

Согласно слухам, Нкунку не чувствует себя счастливым в "Челси" из-за дефицита игровых минут на уровне Премьер-Лиги. "Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" назывались в качестве возможных направлений для Кристофера в преддверии зимнего трансферного окна.



Однако Мареска настроен сохранить Нкунку. Энцо обещает, что 27-летний француз будет играть, пускай даже не в Премьер-Лиге.



"Правда ли, что Нкунку не продается в январе? Абсолютно точно. Я всецело хочу, чтобы Кристо остался с нами. У меня нет никаких мыслей отпускать его в январе".



"Лучшая позиция Кристо — между линий в качестве 10-го номера, но там играет Коул (Палмер). Они оба являются великолепными игроками, и все они, несомненно, будут играть матчи, но — не каждый матч", — цитирует Мареску Daily Mail.