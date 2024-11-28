"Тоттенхэм" продлит контракт с Беном Дэвисом

"Тоттенхэм" продлит контракт с защитником Беном Дэвисом на следующий сезон.

Действующий контракт Дэвиса истекает уже в конце этого сезона. Бен не имеет места в стартовом составе "Тоттенхэма", когда ведущие игроки команды Анге Постекоглу находятся в строю.



Однако "Тоттенхэм" по-прежнему дорожит 31-летним валлийцем и собирается воспользоваться своей опцией по продлению контракта на 12 месяцев, сообщает Evening Standard.



Дэвис является главным старожилом нынешнего "Тоттенхэма", присоединившись к "шпорам" еще летом 2014, когда Бен стал первым приобретением при Маурисио Почеттино.



В этом сезоне Дэвис отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге, но полностью сыграл все четыре матча "шпор" в Лиге Европы.