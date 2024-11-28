Беллингем: "Ливерпуль" — лучшая команда в Европе по игре"

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем признал, что "Ливерпуль" превзошел его команду по игре.

В среду вечером "Реал" был бит на "Энфилде" со счетом 2:0 в рамках Лиги Чемпионов, и Беллингем не считает этот результат позорным.



Однако Джуд расстроен, что его команда уступила "Ливерпулю" в желании и в целом сыграла слабо.



"Если честно, они хотели этого больше, чем мы. Это плохой результат против лучшей по игре команды в Европе. Приехать сюда и потерпеть поражение — не позор, но мы расстроены тем, как сыграли".



"Они с первой минуты захватили контроль над игрой. Мы никогда не получали настоящей отдачи от периодов владения мячом. Когда мы возвращали мяч, то слишком часто пытались организовать контратаку".



"Мы делали это так часто, что им удавалось сохранять контроль. Они так оборонялись, сдерживая нас, что мы не могли особо навредить им".



"Пенальти — не причина, почему мы проиграли матч. Коллективно мы были недостаточно хороши этим вечером. Они сыграли лучше, чем мы, вот и все", — цитирует Беллингема Sky Sports.