Слот: "Реал" так много раз был болью в заднице для "Ливерпуля"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своей радостью от победы над "Реалом", который, по его словам, быль "болью в заднице" для мерсисайдского клуба.

У "Ливерпуля" и "Реала" богатая история отношений в Лиге Чемпионов. "Красные" проигрывали испанскому гранду в финале соревнования в 2018 и 2022 годах, а также вылетели от него в 1/4 финала в 2021 и в 1/8 финала в 2023.

Поэтому Слот был очень рад отпраздновать победу 2:0 над "Реалом" в среду вечером, хотя затем напомнил, что это еще не плей-офф.

"Я бы не сказал, что это такая же победа, как и любая другая, потому что вы сами знаете, насколько особенно играть против клуба, который выигрывал Лигу Чемпионов так много раз. Также они являются действующими чемпионами, доминировали в Европе последние годы и так много раз были болью в заднице для "Ливерпуля".

"Думаю, всегда хорошо выиграть матч, особенно большой матч вроде этого, когда ты знаешь, что тебе противостоит так много классных игроков".

"У этой Лиги Чемпионов такой странный и другой формат, что сложно предсказать, насколько важны эти победы".

"Если мы встретимся с ними в 1/8 финала и сможем победить их там, это стало бы более громким заявлением", — цитирует Слота The Independent.


Метки Ливерпуль, Реал, Слот

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2024 06:00

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  1. wengerrrro 28.11.2024 06:22 # wengerrrro
    )))))))

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  2. mrjingles 28.11.2024 06:13 # mrjingles
    Это чё получается, Слот сравнивает команды по ощущениям в заднице? Типа вот с Реалом больно, с Щолси приятно, а с Ипсвичом вообще ничего не почувствовали

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