"Вилла" и "Ювентус" сыграли без голов

"Астон Вилла" была вынуждена довольствоваться безголевым результатом матча против "Ювентуса", лишившись гола на последних секундах.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери освежил стартовый состав своей команды с помощью Мэтти Кэша, Люки Диня и Бубакара Камара, которые заменили Яна Матсена, Ламара Богарда и Росса Баркли.



В первом тайме матча на "Вилла Парк" игра была более-менее равной, команды действовали без явных моментов, а голкиперам пришлось совершить по одному не самому сложному сейву.



Самый реальный момент открыть счет в первом тайме имел Динь. Перед уходом команд на перерыв Люка исполнял штрафной, но закрутил мяч лишь в перекладину.



Во втором тайме "Вилла" на правах хозяев больше стремилась к победе, но могла и проиграть, если бы не чудесный сейв Эмилиано Мартинеса на линии ворот после удара головой с близкого расстояния Франсишку Консейсау.



На исходе компенсированного времени Морган Роджерс все-таки поразил ворота "Ювентуса", однако гол не был засчитан из-за атаки на голкипера.



"Вилла", вероятно, будет расстроена результатом этого матча, потому что подопечные Эмери больше хотели победить и были ближе к победе, однако "Ювентус" оказался слишком крепок.



"Астон Вилла" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 0:0 (0:0)



"Астон Вилла": Мартинес, Карлос, Торрес, Кэш, Динь, Тилеманс, Камара (Баркли 78), Бэйли (Филоджин 86), Роджерс, Макгинн, Уоткинс (Дуран 78).



"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Данило 66), Калулу, Гатти, Камбьяссо, Локателли, Тюрам (Фаджоли 86), Консейсау, Йылдыз (Мбангуля 82), Копмейнерс, Веа.



Предупреждения: Тилеманс, Бэйли, Торрес — Калулу, Веа, Копмейнерс.