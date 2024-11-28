Ван Нистелрой возглавит "Лестер"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой будет назначен новым главным тренером "Лестером".

На этой неделе Ван Нистелрой вел интенсивные переговоры с руководством "Лестера", который ищет замену уволенному Стиву Куперу.



Ван Нистелрой доступен безо всякой компенсации после того, как отработал четыре матча в качестве временного тренера "Юнайтед" и не получил места в штабе нового рулевого "красных дьяволов" Рубена Аморима.



Примечательно, что два из своих четырех матчей в качестве временного тренера "Юнайтед" Ван Нистелрой провел как раз против "Лестера".



Под руководством 48-летнего голландца "Юнайтед" разгромил "Лестер" в 1/8 финала Кубка Лиги (5:2), а затем повторил этот успех в рамках Премьер-Лиги (3:0).



Ожидается, что "Лестер" подтвердит назначение Ван Нистелроя до выезда к "Брентфорду" в Премьер-Лиге в ближайшую субботу.



Помимо Ван Нистелроя, "Лестер" рассматривал ряд других кандидатов, включая Грэма Поттера и Дэвида Мойеса.