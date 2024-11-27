Мареска: "Джеймсу лучше с каждым днем"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился подробностями насчет прохождения своим капитаном Рисом Джеймсом углубленного обследования.

Во время минувшего международного перерыва 24-летний Джеймс получил травму задней поверхности бедра, в результате пропустив победу 0:2 над "Лестером" на выходных.



И хотя Джеймс уже был обследован докторами, точные сроки восстановление по-прежнему не определены. Мареска лишь надеется, что счет будет идти на дни, а не на недели или месяцы.



"Да, он прошел обследование. Мы лишь можем сказать, что ему лучше с каждым днем. Мы не знаем, сколько еще дней ему нужно. Его состояние улучшается", — цитирует Мареску Evening Standard.



Добавим, последние три с половиной года травмы не дают покоя Джонсу. Например, в прошлом сезоне Рис сыграл лишь 482 минуты за "Челси" во всех соревнованиях.