Аморим уверен, что игроки МЮ могут забивать больше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его игроки обладают потенциалом забивать много голов.

После 12 туров сезона 2024/25 "Юнайтед" занимает только 12-е место в Премьер-Лиге, имея нулевую разницу мячей.



Нападающие Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее, которые стоили клубу 108 миллионов фунтов, суммарно забили лишь три гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, однако Аморим убежден, что эти и другие игроки способны эффективнее атаковать чужие ворота.



"Мы обеспокоены дефицитом голов, но мы должны прибавить как команда. Мы обладаем классными игроками, которые могут забивать так много голов. Вы могли видеть это во втором тайме (против "Ипсвича"). Мы контролировали мяч, но мы не были опасны".



"Возможно, это из-за того, что мы провели неделю, работая над розыгрышем мяча, тогда как остальных здесь еще не было. Мы постараемся улучшить это как команда. Расмус, Джош и Рэшфорд будут забивать гораздо больше. Даже Бруну (Фернандеш) должен забивать больше голов. Амад (Диалло) должен лучше действовать возле чужих ворот. Все эти парни должны прибавить".



"Вы пытаетесь спросить меня, нужен ли мне новый нападающий, чтобы забивать голы. А я говорю, что нам нужно прибавить как команде, и этим игроки способны забивать гораздо больше голов", — цитирует Аморима Sky Sports.