Слушания по делу о 115 нарушениях "Сити" завершатся в декабре

Слушания по делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги завершатся в следующем месяце.

Еще 16 сентября в Международном центре разрешения споров в Лондоне стартовали слушания по громкому делу о 115 нарушениях.



"Сити" с самого начала категорически отрицает свою вину, которую Премьер-Лига, как сторона-обвинитель, пытается доказать.



Как сообщает The Independent, сейчас стороны готовят свои заключительные аргументы, ожидая, что в декабре независимая комиссия завершит слушания и удалится для вынесения решения. Оглашение вердикта запланировано на 2025 год.



"Сити может грозить самый широкий спектр наказаний, включая исключение из Премьер-Лиги и финансовые санкции. Несмотря на эту неопределенность, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола недавно продлил свой контракт с клубом до 2027 года.