Аморим: "Постараюсь помочь Рэшфорду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал помочь нападающему Маркусу Рэшфорду вернуться в свою лучшую форму.

Рэшфорд отличился уже на второй минуте дебютного для Аморима матча, забив "Ипсвичу" в минувшее воскресенье (1:1).



Рэшфорд по-прежнему далек от формы, которая обеспечила ему 30 голов в сезоне 2022/23, однако Аморим обещает поработать с Маркусом.



"Смогу ли я заставить Рэшфорда играть в свой лучший футбол? Я постараюсь помочь ему".



"Эта позиция (центрального нападающего) не является лучшей для него, особенно в такого рода матче. Он сражался с двумя гигантами. Мы постараемся найти решение для него".



"Он должен постараться снова стать тем Маркусом (который забил 30 голов за сезон). У него будет поддержка всего персонала, всего клуба и всех фанатов, потому что он свой для "Манчестер Юнайтед". Но он должен быть первым, кто действительно захочет этого", — цитирует Аморима Sky Sports.