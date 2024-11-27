Аморим: "Постараюсь помочь Рэшфорду"

Рубен Аморим и Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим пообещал помочь нападающему Маркусу Рэшфорду вернуться в свою лучшую форму.

Рэшфорд отличился уже на второй минуте дебютного для Аморима матча, забив "Ипсвичу" в минувшее воскресенье (1:1).

Рэшфорд по-прежнему далек от формы, которая обеспечила ему 30 голов в сезоне 2022/23, однако Аморим обещает поработать с Маркусом.

"Смогу ли я заставить Рэшфорда играть в свой лучший футбол? Я постараюсь помочь ему".

"Эта позиция (центрального нападающего) не является лучшей для него, особенно в такого рода матче. Он сражался с двумя гигантами. Мы постараемся найти решение для него".

"Он должен постараться снова стать тем Маркусом (который забил 30 голов за сезон). У него будет поддержка всего персонала, всего клуба и всех фанатов, потому что он свой для "Манчестер Юнайтед". Но он должен быть первым, кто действительно захочет этого", — цитирует Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2024 20:00

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