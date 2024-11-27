Постекоглу подтвердил, что Викарио пропустит месяцы

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что его основной голкипер Гулельмо Викарио пропустит несколько месяцев.

На днях Викарио перенес операцию на правой лодыжке, перелом которой он получил в победном для "Тоттенхэме" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (0:4).



Постекоглу восхищается тем, что Викарио целиком провел матч на "Этихад" и показал такую классную игру. При этом Анге уверен, что "шпоры" справятся с потерей Гульельмо, даже без выхода на трансферный рынок.



"Он пропустит месяцы, не недели. Мы видели, как он получил травму во время матча, и ему было больно в перерыве, но у нас не было сомнений насчет того, что он продолжит игру".



"Это многое говорит о его личности. Этот парень крепок как гвозди".



"Это удар по нам, но мы уже справлялись с неудачами прежде и справимся с этой".



"Это нечто весьма выдающееся, что 60 с лишним минут он сыграл с переломом лодыжки. Независимо от травмы, он показал выдающуюся игру. А если учитывать контекст, то это определенно войдет в историю клуба".



"Эта травма не меняет наши планы на январь. Мы не собираемся искать голкипера, доступного свободным агентом. Я не думаю, что свободный агент помог бы нам".



"Я давно знаю Фрэйзера (Форстера). Он является такой сильной личностью в коллективе, и он всегда готов играть", — цитирует Постекоглу BBC.