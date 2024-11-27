Гвардиола уточнил свое высказывание насчет царапин на лице

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уточнил свое высказывание насчет странных следов на своем лице.

После упущенной победы против "Фейеноорда" в Лиге Чемпионов накануне (3:3) Гвардиола предстал перед журналистами с царапинами на голове и носу.



Гвардиола объяснил это тем, что "хотел навредить себе", однако сегодня Хосеп уточнил, что вовсе не пытался пропагандировать идею селфхарма.



"Вчера вечером на исходе пресс-конференции меня застали врасплох вопросом о царапине, которая появилась на моем лице. Я объяснил, что случайно поцарапал себя своим ногтем".



"Своим ответом я никоим образом не пытался принизить серьезность проблемы членовредительства", — говорится в заявлении Гвардиолы.