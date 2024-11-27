Лэмпард договорился с "Ковентри"
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард находится на пороге назначения главным тренером "Ковентри" из Чемпионшипа.
По информации Sky Sports, Лэмпард и "Ковентри" уже достигли принципиальной договоренности и сейчас обсуждают заключительные детали своего будущего сотрудничества.
Сообщается, что 46-летний англичанин хочет привести ряд знакомых ему специалистов, формируя тренерский штаб.
Лэмпард с самого начала считался фаворитом на вакансию в "Ковентри", хотя с этой работой связывали и некоторых других специалистов, включая Рууда Ван Нистелроя.
Лэмпард уже имеет опыт работы в Чемпионшипе, где он прежде тренировал "Дерби".
27.11.2024 17:00
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