Красная карточка Нергора против "Эвертона" аннулирована
Красная карточка капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора в матче Премьер-Лиги против "Эвертон" 23 ноября (0:0) была аннулирована в результате апелляции.
Нергор оставил "Брентфорд" вдесятером на 41-й минуте матча на "Гудисон Парк", шипами ударив по колену голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.
Сначала рефери Крис Кавана вообще не увидел фола, но после подсказки от VAR сходил к монитору и показал датскому полузащитнику прямую красную карточку.
Нергору грозила дисквалификация на три матча, однако теперь Кристиан будет доступен уже в субботу против "Лестера". Дело в том, что апелляция "пчел" была полностью удовлетворена, и красную карточку признали ошибочной, сообщает BBC.
27.11.2024 16:00
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