Красная карточка Нергора против "Эвертона" аннулирована

Красная карточка капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора в матче Премьер-Лиги против "Эвертон" 23 ноября (0:0) была аннулирована в результате апелляции.

Нергор оставил "Брентфорд" вдесятером на 41-й минуте матча на "Гудисон Парк", шипами ударив по колену голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда.



Сначала рефери Крис Кавана вообще не увидел фола, но после подсказки от VAR сходил к монитору и показал датскому полузащитнику прямую красную карточку.



Нергору грозила дисквалификация на три матча, однако теперь Кристиан будет доступен уже в субботу против "Лестера". Дело в том, что апелляция "пчел" была полностью удовлетворена, и красную карточку признали ошибочной, сообщает BBC.