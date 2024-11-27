Саудовские клубы не пытаются заполучить Салаха

Саудовские клубы не предпринимают активных действий к приглашению нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

После победы 2:3 над "Саутгемптоном" в минувший уикенд Салах заявил, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему новый контракт.



Кажется, над "Ливерпулем" нависла реальная угроза того, что лучший бомбардир команды уйдет свободным агентом в конце сезона.



Однако Sky Sports утверждает, что клубы из Саудовской Аравии лишь наблюдают за ситуацией 32-летнего игрока сборной Египта и не предпринимают активных действий.



Никто из саудовских клубов не собирается делать первый шаг — сначала Салах должен сам выразить желание перебраться в лигу к Криштиану Роналду, Неймару и Кариму Бензема.



До сих пор Салах не давал никаких сигналов к тому, что хочет играть в Саудовской Аравии, даже когда в сентябре 2023 "Аль-Иттихад" предложил "Ливерпулю" 150 миллионов фунтов за Мохамеда.