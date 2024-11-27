Кут обсуждал до матча, что покажет желтую карточку игроку

Отстраненный рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут обсуждал до матча, что покажет желтую карточку игру.

Напомним, в данный момент Кут отстранен от работы, а свои расследования в отношении Дэвида ведут судейский корпус, FA и УЕФА.



Все началось с распространившегося видео, на котором Кут оскорбляет "Ливерпуль" и Юргена Клоппа. Затем выяснилось, что Дэвид в перерыве матча договаривался с друзьями о вечеринке с наркотиками, а также рефери был замечен нюхающим белый порошок.



Сейчас The Sun продолжает хоронить карьеру Кута, утверждая, что в октября 2019 Дэвид обсуждал с друзьями показ желтой карточки Эзджану Алиоски из "Лидса" в предстоящем матче против "Вест Бромвича".



"Надеюсь, вы поддержали то, что было оговорено", — написал Кут, которого таблоид теперь называет "кокаиновым рефери", другу после матча.



Сам Кут немедленно выпустил заявление, отвергнув подобные обвинения в свой адрес, однако FA все равно проводит свою проверку, подтвердив это Sky Sports.