Анонс матча "Астон Вилла" — "Ювентус"

Переживающая спад "Астон Вилла" сыграет в Лиге Чемпионов с грандом итальянского футбола "Ювентусом".

"Вилла" очень ярко начала новый сезон и выиграла все три своих первых матча в Лиге Чемпионов.



Но затем "Виллу" настиг кризис, и сейчас команда Унаи Эмери не знает побед уже шесть матчей кряду во всех соревнованиях, включая поражение 1:0 от "Брюгге" в предыдущем поединке Лиги Чемпионов.



- Единственный предыдущий раз "Вилла" пересекалась с "Ювентусом" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов в сезоне 1982/83, когда в рамках 1/4 финала итальянская команда взяла верх 5:2 по сумме двух матчей.



- "Ювентус" выиграл только три из 15 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 9 поражений).



- Это будет первый выезд "Ювентуса" в Англию с поражения 4:0 от "Челси" в ноябре 2021.



- "Вилла" выиграла оба своих первых домашних матча в Лиге Чемпионов, ни разу не пропустив.



- "Ювентус" выиграл лишь один из семи последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения) — 2:3 против "РБ Лейпциг" в этом сезоне.



- "Вилла" выиграла семь из восьми последних домашних матчей в еврокубках, включая пять с разницей в один мяч.



- Ранее в своей тренерской карьере Унаи Эмери дважды побеждал "Ювентус" в Лиге Чемпионов — с "Севильей" в 2015 и с "Вильярреалом" в 2022.



- Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович поучаствовал в пяти голах в своих шести последних выездных матчах в Лиге Чемпионов (4+1).



К тренировкам с "Виллой" вернулись Эзри Конса и Бубакар Камара. Джейкоб Рэмси и Амаду Онана пока не поправились.



Лига Чемпионов. 5-й тур

"Астон Вилла" (Англия) — "Ювентус" (Италия)

Бирмингем. Стадион "Вилла Парк". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз