Габриэль получил травму против "Спортинга"
Защитник "Арсенала" Габриэль Магальэяс получил травму в матче Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".
Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 1:5 в Лиссабоне, причем третий гол "канониров" забил именно Габриэль, откликнувшись на подачу углового.
Однако в концовке бразилец получил повреждение, и главный тренер "Арсенала" Микель Артета, собиравшийся выпустить на замену Рахима Стерлинга, был вынужден подстроиться и задействовать со скамейки Якуба Кивера.
"Мы не знаем, в порядке ли он, потому что он почувствовал некоторый дискомфорт".
"Я как раз собирался выпустить Раза (Стерлинга), но не смог произвести замену. Нам пришлось убрать Габриэля", — цитирует Артету Evening Standard.
Добавим, свой следующий матч "канониры" проведут против "Вест Хэма" в воскресенье.
27.11.2024 11:00
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