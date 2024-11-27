Габриэль получил травму против "Спортинга"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальэяс получил травму в матче Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

Накануне "Арсенал" отпраздновал победу 1:5 в Лиссабоне, причем третий гол "канониров" забил именно Габриэль, откликнувшись на подачу углового.



Однако в концовке бразилец получил повреждение, и главный тренер "Арсенала" Микель Артета, собиравшийся выпустить на замену Рахима Стерлинга, был вынужден подстроиться и задействовать со скамейки Якуба Кивера.



"Мы не знаем, в порядке ли он, потому что он почувствовал некоторый дискомфорт".



"Я как раз собирался выпустить Раза (Стерлинга), но не смог произвести замену. Нам пришлось убрать Габриэля", — цитирует Артету Evening Standard.



Добавим, свой следующий матч "канониры" проведут против "Вест Хэма" в воскресенье.