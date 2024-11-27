Фердинанд советует Дьекершу перейти к Амориму в МЮ

Легенда "Манчестер Юнайед" Рио Фердинанд заявил, что Виктор Дьекереш пока не является нападающим топ-уровня, а также посоветовал бомбардиру "Спортинга" перейти к "красным дьяволам".

Дьекереш забил уже 23 гола за "Спортинг" в этом сезоне, однако Фердинанд считает, что 26-летнему шведу нужно проявить себя на более серьезном уровне.



Фердинанд считает "Юнайтед" идеальным местом для Дьекереша, ведь там с недавних пор трудится главным тренером Рубен Аморим, перешедший к "дьяволам" как раз из "Спортинга".



"Я бы пока не поставил его в категорию нападающих топ-уровня, потому что он не делал этого в лиге топ-уровня. При всем уважении, португальская лига — очень хорошая лига, но это не топ-лига".



"Если он перейдет в команду Премьер-Лиги, ему нужно будет доказать, кто он такой. Находясь под давлением, ему нужно будет перестроиться и представить себя каждому".



"Если он хочет побеждать, он перейдет в "Манчестер Юнайтед"... Я шучу! Ключевой фактор здесь в том, что он знает тренера".



"Переходя в другую лигу, для него было бы большой удачей оказаться у тренера, который идеально знает его игру и может заставить его играть в свой лучший футбол. Он сможет стать частью процесса перестройки", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.