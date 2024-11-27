Возвращение Алли снова откладывается

Деле Алли Возвращение полузащитника Деле Алли на футбольное поле было отложено на неопределенное время из-за травмы задней поверхности бедра.

Алли не играет в футбол с февраля 2023, когда он был в турецком "Бешикташе" на правах аренды из "Эвертона".

Контракт Алли с "Эвертоном" истек еще в конце прошлого сезона, но Деле продолжает пользоваться инфраструктурой мерсисайдского клуб и последнее время тренировался с командой Шона Дайча.

Но теперь надежды Алли заслужить контракт в "Эвертоне" были поставлены под большой вопрос, потому что 28-летний англичанин получил новую травму, сообщает Daily Mirror.

Если "Эвертону" так и не удастся поставить Алли на ноги, Деле может рассмотреть какой-нибудь другой вариант — вроде итальянского "Дженоа" или французского "Лилля", которые готовы пригласить экс-игрока "Тоттенхэма" к себе.


Метки Алли, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2024 09:00

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  1. seregaball 27.11.2024 09:06 # seregaball
    Забухал, почувствовал вкус денег и сломал себе карьеру

    (ответить)

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