Возвращение Алли снова откладывается

Возвращение полузащитника Деле Алли на футбольное поле было отложено на неопределенное время из-за травмы задней поверхности бедра.

Алли не играет в футбол с февраля 2023, когда он был в турецком "Бешикташе" на правах аренды из "Эвертона".



Контракт Алли с "Эвертоном" истек еще в конце прошлого сезона, но Деле продолжает пользоваться инфраструктурой мерсисайдского клуб и последнее время тренировался с командой Шона Дайча.



Но теперь надежды Алли заслужить контракт в "Эвертоне" были поставлены под большой вопрос, потому что 28-летний англичанин получил новую травму, сообщает Daily Mirror.



Если "Эвертону" так и не удастся поставить Алли на ноги, Деле может рассмотреть какой-нибудь другой вариант — вроде итальянского "Дженоа" или французского "Лилля", которые готовы пригласить экс-игрока "Тоттенхэма" к себе.