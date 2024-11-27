"Вулверхэмптон" не продаст Кунью в январе

"Вулверхэмптон" исключает продажу своего нападающего Матеуса Куньи в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что "Вулверхэмптон" лишь недавно покинул зону вылета Премьер-Лиги, одержав две победы подряд, Кунья ярко выглядит весь этот сезон.



В этом сезоне Кунья забил семь голов и отдал три результативные передачи за "волков" в Премьер-Лиге, что привлекло внимание к 25-летнему бразильцу со стороны больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Прежде "Вулверхэмптон" довольно охотно расставался со своими лучшими игроками вроде Макса Килмена или Педру Нету, однако главному тренеру "волков" Гари О'Нилу не грозит потеря ведущего бомбардира посреди сезона.



По информации talkSPORT, спортивный директор "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс уже сказал О'Нилу, что клуб не планирует продавать Кунью в январе.