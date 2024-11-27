Артета считает разгром "Спортинга" своей лучшей победой с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов
Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал разгром "Спортинга" со счетом 1:5 своей лучшей победой с "канонирами" в Лиге Чемпионов.
Накануне "Арсенал" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов за 13 месяцев, заодно нанеся лиссабонцам их первое поражение в этом сезоне.
Артета очень рад, что в столь большом матче игра его команды соответствовала результату, и Микель хочет видеть это на постоянной основе.
"Можно ли назвать эту победу моей лучшей в Лиге Чемпионов? Несомненно. Особенно против такого соперника, на его поле. Кажется, они не проигрывали здесь 18 месяцев".
"Они ("Спортинг)" были в своей лучшей форме, они переигрывали здесь каждого, против кого играли. Поэтому я очень доволен, что мы сыграли на таком уровне".
"Несколько раз мы уже показывали хорошую игру против больших команд. Мы были исключительно хороши против ПСЖ. Мы играли против "Баварии" и были исключительно хороши, но совершили ошибки, и это стоило нам".
"Таков уровень. Нам нужно с этим справляться. Вы должны находить способ побеждать. Это создает веру, и нам нужна стабильность, потому что с мастерством у нас порядок. Это большая игра, большая победа, и мы очень рады", — цитирует Артету Daily Mirror.
27.11.2024 07:00
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