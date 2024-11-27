Гвардиола: "Мы уязвимы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент его команда уязвима в плане уверенности в себе.

Накануне "Сити" в течение 15 минут упустил преимущество в три гола и был вынужден довольствоваться ничьей 3:3 в домашнем противостоянии с "Фейеноордом" в Лиге Чемпионов.



Таким образом, "Сити" не знает побед уже шесть матчей кряду, и Гвардиола чувствует, что эти результаты сказались на уверенности команды в себе.



"За последнее время мы проиграли много матчей, мы уязвимы, и нам, конечно, нужна была победа".



"Это был хороший матч, чтобы придать себе уверенности. Мы играли на хорошем уровне, но затем что-то случилось, и у нас стали возникать проблемы".



"Каждый знает ситуацию, нам не нужно ни под что подстраиваться. Завтра мы будем тренироваться, восстанавливаться, а затем будем готовиться к следующему матчу. У нас есть два-три дня на подготовку. Мы извлечем урок на будущее".



"Это действительно сложный сезон для нас в силу многих обстоятельств. Сегодня мы уже сделали игру, наказав соперника в правильные моменты. Команда демонстрировала такую самоотдачу, но затем, к сожалению, что-то случилось, и мы уже не были достаточно сильны. Нам нужно избегать этих ошибок".



"Нам не удается выигрывать матчи. Мы как команда всегда ищем способ выигрывать матчи".



"После трех голов мы не могли забить еще один. После 3:0 ничего не происходило, мы не могли забить четвертый, мы не могли забить пятый. Ничего не происходило. Мы контролировали игру, но затем что-то случилось", — сообщил Гвардиола Amazon Prime.