"Сити" шокирующим образом упустил победу против "Фейеноорда"

Пропустив три гола в течение 15 минут, "Манчестер Сити" остался без победы в домашнем матче Лиги Чемпионов против голландского "Фейеноорда" — 3:3.

По сравнению с домашним поражением 0:4 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу из стартового состава "горожан" исчезли Джон Стоунс, Кайл Уолкер и Савиньо. Вместо них вышли Натан Аке, Матеуш Нунеш и Джек Грилиш.



"Сити" сразу же принялся безраздельно владеть мячом, нагнетая давление. На 10-й минуте Эрлинг Холанд едва не скинул мяч головой в ворота.



Время шло, хозяева "Этихад" давили, но создание опасных моментов давалось им с огромным трудом.



"Фейеноорд" продержался до 41-й минуты, когда Холанд нарвался на фол в чужой штрафной. Сам же Эрлинг безошибочно исполнил назначенный пенальти — 1:0.



На 50-й минуте счет стал комфортным для "горожан". Илкай Гюндоган подкараулил отскок на границе штрафной площади и пробил в касание — 2:0.



Спустя три минуты Холанд забил с игры, в прыжке замкнув прострел Нунеша с правого края штрафной — 3:0.



Постепенно "Сити" немного утратил концентрацию, и на 75-й минуте это вылилось в неудачный пас назад Йошко Гвардиола. Анис Хадж-Муса совершил перехватил и реализовал выход один на один с Эдерсоном — 3:1.



На 82-й минуте гости отыграли еще один гол. Вышедший на замену Сантьго Хименес грудью сбросил мяч в ворота после отличного прострела Джордана Лотомбы — 3:2.



На 89-й минуте "Фейеноорд" и вовсе сравнял счет. Эдерсон неудачно покинул свою штрафную площадь, и гости тут же вывели на удар Давида Ганцко, который головой поразил пустые ворота — 3:3.



"Сити" шокирующим образом провел заключительные 15 минут, в результате продлив свою серию без побед до шести матчей кряду. С таким настроением "горожане" отправляются к "Ливерпулю".



"Манчестер Сити" (Англия) — "Фейеноорд" (Голландия) — 3:3 (1:0)



Голы: Холанд 44 (пен), 53, Гюндоган 50 — Хадж-Муса 75, Хименес 82, Ганцко 89.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Аке (Макати 69), Гвардиол, Гюндоган (Де Брюйне 68), Силва, Нунеш, Фоден (Симпсон-Пьюзи 69), Грилиш, Холанд.



"Фейеноорд": Велленройтер, Ниукоп (Лотомба 72), Траунер, Ганцко, Смал (Белен 68), Хван (Гонсалес 90), Тимбер, Миламбо (Зерруки 68), Пайшао, Хадж-Мусса, Карранса (Хименес 72).



Предупреждение: Карранса.