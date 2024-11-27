"Сити" шокирующим образом упустил победу против "Фейеноорда"

Эрлинг Холанд Пропустив три гола в течение 15 минут, "Манчестер Сити" остался без победы в домашнем матче Лиги Чемпионов против голландского "Фейеноорда" — 3:3.

По сравнению с домашним поражением 0:4 от "Тоттенхэма" в минувшую субботу из стартового состава "горожан" исчезли Джон Стоунс, Кайл Уолкер и Савиньо. Вместо них вышли Натан Аке, Матеуш Нунеш и Джек Грилиш.

"Сити" сразу же принялся безраздельно владеть мячом, нагнетая давление. На 10-й минуте Эрлинг Холанд едва не скинул мяч головой в ворота.

Время шло, хозяева "Этихад" давили, но создание опасных моментов давалось им с огромным трудом.

"Фейеноорд" продержался до 41-й минуты, когда Холанд нарвался на фол в чужой штрафной. Сам же Эрлинг безошибочно исполнил назначенный пенальти — 1:0.

На 50-й минуте счет стал комфортным для "горожан". Илкай Гюндоган подкараулил отскок на границе штрафной площади и пробил в касание — 2:0.

Спустя три минуты Холанд забил с игры, в прыжке замкнув прострел Нунеша с правого края штрафной — 3:0.

Постепенно "Сити" немного утратил концентрацию, и на 75-й минуте это вылилось в неудачный пас назад Йошко Гвардиола. Анис Хадж-Муса совершил перехватил и реализовал выход один на один с Эдерсоном — 3:1.

На 82-й минуте гости отыграли еще один гол. Вышедший на замену Сантьго Хименес грудью сбросил мяч в ворота после отличного прострела Джордана Лотомбы — 3:2.

На 89-й минуте "Фейеноорд" и вовсе сравнял счет. Эдерсон неудачно покинул свою штрафную площадь, и гости тут же вывели на удар Давида Ганцко, который головой поразил пустые ворота — 3:3.

"Сити" шокирующим образом провел заключительные 15 минут, в результате продлив свою серию без побед до шести матчей кряду. С таким настроением "горожане" отправляются к "Ливерпулю".

"Манчестер Сити" (Англия) — "Фейеноорд" (Голландия) — 3:3 (1:0)

Голы: Холанд 44 (пен), 53, Гюндоган 50 — Хадж-Муса 75, Хименес 82, Ганцко 89.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Льюис, Аканджи, Аке (Макати 69), Гвардиол, Гюндоган (Де Брюйне 68), Силва, Нунеш, Фоден (Симпсон-Пьюзи 69), Грилиш, Холанд.

"Фейеноорд": Велленройтер, Ниукоп (Лотомба 72), Траунер, Ганцко, Смал (Белен 68), Хван (Гонсалес 90), Тимбер, Миламбо (Зерруки 68), Пайшао, Хадж-Мусса, Карранса (Хименес 72).

Предупреждение: Карранса.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2024 01:00

Количество просмотров Просмотров: 527

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 27.11.2024 01:08 # tigerpool
    Это куйня позорнее, чем всос от кур 0-4

    (ответить)

  2. lebedev-rma 27.11.2024 01:07 # lebedev-rma
    Эффект дрочбасоола. Ватный клоун приносит несчастья клубам за которые болеет.

    (ответить)

  3. redwhitegun 27.11.2024 01:07 # redwhitegun
    Ебать лошки я вахуе) на энфилд пиздец злые приедут...

    (ответить)

  4. brown-ale 27.11.2024 01:06 # brown-ale
    Навазелинились перед Энфилдом.

    (ответить)

  5. raven4uk 27.11.2024 01:06 # raven4uk
    Это просто ЛОЛИЩЕ!!! =))))))))

    (ответить)

  6. narcot 27.11.2024 01:05 # narcot
    Я ХАЦЮ ТИТУЛИ БЛАТИШКИ

    (ответить)

  7. gameboy 27.11.2024 01:04 # gameboy
    КЛОУНЫ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: