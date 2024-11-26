Беллингем пожаловался, что чувствовал себя козлом отпущения на Евро-2024

Полузащитник испанского "Реала" Джуд Беллингем пожаловался, что из него делали козлом отпущения сборной Англии на Евро-2024.

На протяжении всего пути англичан к финалу Евро-2024 минувшим летом не утихали разговоры о том, что Беллингем и его партнеры, хоть и добиваются результата, но демонстрируют посредственный футбол.



Значительная доля этой критики была обращена в адрес самого Беллингема, который забил два гола и отдал одну результативную передачи в семи матчах на турнире в Германии.



Однако Беллингем считает это несправедливым. 21-летнему полузащитнику потребовались месяцы, чтобы снова начать наслаждаться игрой за сборную.



"Я должен быть честен. Думаю, после Евро я надолго лишился удовольствия от игры за сборную Англии, потому что я чувствовал, что отношение ко мне не было справедливым, учитывая мой вклад".



"Я чувствовал, что кое-что из этого было немного резким для меня. Я слегка чувствовал себя козлом отпущения. Возможно, я немного жалел себя", — цитирует Беллингема The Independent.