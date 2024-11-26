МЮ будет просматривать Дьекереша против "Арсенала"
"Манчестер Юнайтед" продолжает активно составлять досье на нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.
Дьекереш впечатлил всех своим бомбардирским талантом после перехода из "Ковентри" летом 2023, забив 67 голов в 69 матчах.
Ожидается, что новый главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, едва покинувший Лиссабон, попытается забрать Дьекереша к себе следующим летом.
Пока же "Юнайтед" изучат Дьекереша, и Daily Mail утверждает, что скауты клуба с "Олд Траффорд" будут просматривает 26-летнего шведа во вторник вечером, когда "Спортинг" примет "Арсенал" в рамках Лиги Чемпионов.
"Юнайтед" особенно интересно посмотреть, как Дьекереш проявит себя против конкурента "красных дьяволов" по Премьер-Лиге.
Также на "Жозе Алваладе" ожидаются скауты "Манчестер Сити", который в конце сезона берет на работу спортивного директора "Спортинга" Угу Виана.
26.11.2024 22:00
Просмотров: 74
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: