"Тоттенхэм" срочно ищет голкипера

"Тоттенхэм" срочно задумался о приглашении голкипера после травмы своего первого номера Гульельмо Викарио.

Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Викарио перенес операцию после того, как в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувший уикенд (0:4) Гульельмо получил перелом правой лодыжки.



Это колоссальная потеря для "Тоттенхэма", потому что, начиная с прошлого сезона, Викарио сыграл каждую минуту "шпор" в Премьер-Лиге.



Теперь главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу остался на последнем рубеже с 36-летним Фрэйзером Форстером, что подталкивает клуб к приглашению голкипера в январе.



По информации talkSPORT, среди рассматриваемых "шпорами" вариантов значатся Джеймс Траффорд из "Бернли" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".