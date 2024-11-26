"Тоттенхэм" срочно ищет голкипера
"Тоттенхэм" срочно задумался о приглашении голкипера после травмы своего первого номера Гульельмо Викарио.
Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Викарио перенес операцию после того, как в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувший уикенд (0:4) Гульельмо получил перелом правой лодыжки.
Это колоссальная потеря для "Тоттенхэма", потому что, начиная с прошлого сезона, Викарио сыграл каждую минуту "шпор" в Премьер-Лиге.
Теперь главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу остался на последнем рубеже с 36-летним Фрэйзером Форстером, что подталкивает клуб к приглашению голкипера в январе.
По информации talkSPORT, среди рассматриваемых "шпорами" вариантов значатся Джеймс Траффорд из "Бернли" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".
26.11.2024 21:00
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