Слот заверил, что Салах не отвлекается на спекуляции насчет своего будущего

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его нападающего Мохамеда Салаха не отвлекают спекуляции насчет своего будущего.

После победы 2:3 над "Саутгемптоном" в минувший уикенд Салах, сделавший дубль в том матче, заявил, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему продлить свой истекающий в конце сезона контракт, поэтому Мохамед признался, что он "больше уходит, чем остается".



Однако в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Реала" Слот дал понять, что эти спекуляции не интересуют Салаха, команду и уж точно не самого Арне.



"Я лишь могу сказать, что, когда я смотрю на свои составы, Мо больше там, чем вне".



"Думаю, это совершенно его не отвлекает. Я не видел его интервью после матча с "Юнайтед" (в сентябре), когда он тоже кое-что сказал, и я не видел его в этот раз. Он просто продолжал забивать".



"Если бы вы посетили нашу тренировочную базу сегодня, то я не думаю, что кто-либо из игроков обсуждал это. По крайней мере, когда я был там".



"Игроки сосредоточены на том, что ждет нас в краткосрочной перспективе, а это "Реал" и "Сити". Это не отвлекает его, игроков и определенно не отвлекает меня", — цитирует Слота BBC.