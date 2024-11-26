"Брайтон" готов отправить Фергюсона в аренду

"Брайтон" готов отпустить нападающего Эвана Фергюсона в зимнее трансферное окно, но только на правах аренды.

Некогда Фергюсон назывался следующей большой звездой "Брайтона", но сейчас Эван переживает затяжной спад, который начался еще задолго до прихода Фабиана Хюрцелера на должность главного тренера "чаек" минувшим летом.



В этом сезоне 20-летний ирландец отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Брайтона" в рамках Премьер-Лиги, проигрывая конкуренцию находящимся в отличной форме Данни Уэлбеку, Жоржиньо Рюттеру и Жоао Педро.



В данный момент "Брайтон" выступает так хорошо, что Хюрцелер просто не может обеспечить Фергюсона игровыми минутами, однако "чайки" по-прежнему возлагают большие надежды на Эвана.



Как сообщает The Telegraph, оцениваемый в 60 миллионов фунтов Фергюсон может быть доступен для аренды в январе. Продавать Эванса "Брайтон" не собирается.



О приглашении Фергюсона могут задуматься "Лестер", "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" — все эти клубы испытывают проблемы с забитыми голами. "Брайтон" предпочел бы, чтобы Эван набирался опыта в Премьер-Лиге, нежели в Чемпионшипе.