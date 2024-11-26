"Лестер" может назначить Ван Нистелроя после отказа Поттера

Грэм Поттер отказался от работы в "Лестере", и теперь "лисы" могут назначить своим новым главным тренером Рууда Ван Нистелроя.

Когда в минувшее воскресенье "Лестер" уволил Стива Купера, Поттер был возведен в статус фаворита на роль следующего наставника "лис".



Однако talkSPORT утверждает, что Поттер не захотел тренировать "Лестер", поскольку испытывает те же сомнение, которые остановили его минувшим летом, когда "лисы" хотели пригласить Грэма на место ушедшего в "Челси" Энцо Марески.



Вслед за этим букмекеры резко обрушили коэффициенты на назначение Ван Нистелроя, который начинал этот сезон ассистентом Эрика Тен Хага в "Манчестер Юнайтед", затем отработал четыре матча временным тренером и покинул клуб, не получив места в штабе Рубена Аморима.



В данный момент "Лестер" выбирает между Ван Нистелроем и Карлосом Корбераном, который с 2022 года тренирует "Вест Бромвич" и компенсация за приглашение которого составляет 4 миллиона фунтов.