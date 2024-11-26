"Юнайтед" следит за Тео Эрнандесом

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к левому защитнику итальянского "Милана" Тео Эрнандесу.

Когда Рубен Аморим взялся за работу в "Юнайтед", то обнаружил, что основной левый защитник команды Люк Шоу еще не сыграл ни минуты в этом сезоне, как и его дублер Тирелл Маласиа.



Поэтому, как сообщает Sky Sport Germany, Аморим сделал своим приоритетом приглашение левого защитника, способного сыграть вингбека по излюбленной схеме Рубена 3-4-3.



"Юнайтед" по-прежнему мечтает об Альфонсо Дэвисе, чей контракт с "Баварией" истекает в конце сезона, но также держит в уме ряд более реалистичных целей.



Одной из альтернатив Дэвису как раз и является Эрнандес, который выступает за "Милан" с 2019 года и имеет контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.



Сообщается, что в данный момент "Юнайтед" лишь "внимательно следит" за 27-летним французом и пока не вступает в переговоры.