"Челси" задумывается о возвращении Гехи

"Челси" задумывается о том, чтобы выкупить назад защитника Марка Гехи у "Кристал Пэлас" следующим летом.

24-летний Гехи добился колоссального прогресса после своего перехода из "Челси" в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов летом 2021.



Гехи заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, а также закрепился в качестве основного игрока сборной Англии.



Еще минувшим летом переманить Гехи пытался "Ньюкасл", однако все предложения "сорок" были отклонены "Пэлас".



Предполагается, что сам Гехи открыт к уходу на повышение, и следующее лето может быть подходящим моментом для Марка, чтобы перебраться в более серьезный клуб.



По информации talkSPORT, Гехи может вернуться в родной "Челси". Достоверно нет информации, принадлежит ли "синим" опция обратного выкупа, однако следующим летом у Марка останется только 12 месяцев по контракту с "Пэлас", и защитник в любом случае будет доступен для трансфера по сниженной цене.