"Челси" задумывается о возвращении Гехи

Марк Гехи "Челси" задумывается о том, чтобы выкупить назад защитника Марка Гехи у "Кристал Пэлас" следующим летом.

24-летний Гехи добился колоссального прогресса после своего перехода из "Челси" в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов летом 2021.

Гехи заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, а также закрепился в качестве основного игрока сборной Англии.

Еще минувшим летом переманить Гехи пытался "Ньюкасл", однако все предложения "сорок" были отклонены "Пэлас".

Предполагается, что сам Гехи открыт к уходу на повышение, и следующее лето может быть подходящим моментом для Марка, чтобы перебраться в более серьезный клуб.

По информации talkSPORT, Гехи может вернуться в родной "Челси". Достоверно нет информации, принадлежит ли "синим" опция обратного выкупа, однако следующим летом у Марка останется только 12 месяцев по контракту с "Пэлас", и защитник в любом случае будет доступен для трансфера по сниженной цене.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2024 16:00

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