"Челси" задумывается о возвращении Гехи
"Челси" задумывается о том, чтобы выкупить назад защитника Марка Гехи у "Кристал Пэлас" следующим летом.
24-летний Гехи добился колоссального прогресса после своего перехода из "Челси" в "Пэлас" за 18 миллионов фунтов летом 2021.
Гехи заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, а также закрепился в качестве основного игрока сборной Англии.
Еще минувшим летом переманить Гехи пытался "Ньюкасл", однако все предложения "сорок" были отклонены "Пэлас".
Предполагается, что сам Гехи открыт к уходу на повышение, и следующее лето может быть подходящим моментом для Марка, чтобы перебраться в более серьезный клуб.
По информации talkSPORT, Гехи может вернуться в родной "Челси". Достоверно нет информации, принадлежит ли "синим" опция обратного выкупа, однако следующим летом у Марка останется только 12 месяцев по контракту с "Пэлас", и защитник в любом случае будет доступен для трансфера по сниженной цене.
26.11.2024 16:00
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Да, да, да!
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Надо возвращать воспитанника
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