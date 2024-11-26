Анонс матча "Манчестер Сити" — "Фейеноорд"

Обозленный своими последними результатами "Манчестер Сити" выйдет на домашний матч Лиги Чемпионов против голландского "Фейеноорда" во вторник вечером.

К этому матчу "Сити" подходит с серией из пяти поражений подряд, включая разгром 0:4 от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге в минувшую субботу, и прежде подобного еще не случалось в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.



Однако Гвардиола не унывает и указывает на то, что его команда по-прежнему создает много моментов. Провалы же в обороне Хосеп списывает на обилие травм.



- Единственный предыдущий раз "Сити" и "Фейеноорд" пересекались в розыгрыше Лиги Чемпионов 2017/18, когда "горожане" победили и дома (1:0), и на выезде (0:4).



- "Фейеноорд" выиграл только один из 10 последних матчей против английских команд в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов (1 ничья, 8 поражений) — против "Ньюкасла" в сентябре 2002 (0:1).



- В своем предыдущем поединке Лиги Чемпионов "Сити" уступил "Спортингу" со счетом 4:1, прервав свою 26-матчевую беспроигрышную серию в соревновании.



- Два матча подряд в Лиге Чемпионов "Сити" не проигрывал с сентября 2018.



- "Фейеноорд" выиграл оба своих выездных матча в этом розыгрыше Лиги Чемпионов: 2:3 против "Жироны" и 1:3 против "Бенфики".



- "Сити" не проиграл ни одного из 33 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (29 побед, 4 поражения).



- "Фейеноорд" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 19 последних матчах Лиги Чемпионов, суммарно пропустив 41 гол на этом отрезке.



- "Сити" при Гвардиоле в среднем забивает почти по три гола в домашних матчах Лиги Чемпионов (2.9 — 124 гола в 43 матчах).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд поучаствовал в 49 голах в своих 43 матчах в Лиге Чемпионов (44+5).



В этом матче "Сити" точно будет лишен Родри, Матео Ковачича и Оскара Бобба. Рубен Диаш уже возобновил тренировки, но находится под вопросом, как и Жереми Доку.



Лига Чемпионов. 5-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Фейеноорд" (Голландия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз