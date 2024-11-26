Анонс матча "Спортинг" — "Арсенал"
"Арсенал" попытается прервать свою неудачную выездную серию в Лиге Чемпионов, сыграв в Лиссабоне со "Спортингом".
Рубен Аморим очень высоко поднял "Спортинг" в Лиге Чемпионов перед тем, как уйти в "Манчестер Юнайтед". Лиссабонцы занимают второе место в таблице с 10 очками из 12 возможных, уступая только идущему без потерь "Ливерпулю".
А вот "Арсенал" находится только в середине таблицы, набрав семь очков. Причем обе свои победы "канониры" одержали дома, тогда как на выезде они сыграли вничью с "Аталантой" и уступили "Интеру", оба раза даже не забив.
"Нам определенно нужно это улучшить. Думаю, мы сделали правильные шаги, учитывая то, как мы играли и как доминировали против "Интера" — команды, которая занимает столь доминирующее положение в своей лиге и достигла финала Лиги Чемпионов, который они должны были выигрывать".
"Однако реальность такова, что ты должен воплотить это в реальность, а мы этого не сделали. Эти шаги — следующее, что нам нужно сделать. Быть беспощаднее, быть эффективнее в чужой штрафной и делать то, что необходимо, чтобы вернуться домой с тремя очками", — говорил на пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета.
- Это будет седьмая встреча "Спортинга" и "Арсенала" в еврокубках. Лиссабонцы еще не побеждали "канониров" (4 ничьи, 2 поражения), но три последних матча завершили вничью.
- Шесть матчей против одного соперника в еврокубках без побед "Спортинг" также провел с "Байером" и "Партизаном".
- "Арсенал" выиграл только один из 11 последних выездных матчей против португальских команд в еврокубках (6 ничьих, 4 поражения) — 0:1 против "Спортинга" в октябре 2018.
- Предыдущий выезд в Португалию обернулся для "Арсенала" поражением — 1:0 от "Порту" в феврале этого года.
- "Спортинг" не проиграл ни одного из четырех матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (3 победы, 1 ничья). Поединок с "Арсеналом" станет дебютным для Жоау Перейры, сменщика Аморима, в элитном европейском турнире в качестве тренера.
- "Арсенал" не выиграл ни одного из пяти последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 3 поражения), в четырех последних даже не забив.
- Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш поучаствовал в шести голах в четырех матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов (5+1).
- Среди полузащитников, которые в этом розыгрыше Лиги Чемпионов поучаствовали в 10+ дуэлях, высший процент выигранной борьбы у Декланана Райса (79% — 11 из 14) и Микеля Мерино (75% — 12 из 16) из "Арсенала".
- А у защитника "Арсенала" Габриэля Магальэяса лучший показатель выигранных верховых единоборств (86% — 12 из 14, минимум 10).
Вместе с "Арсеналом" в Португалию отправился защитник Киран Тирни, который из-за травмы задней поверхности бедра еще не играл в этом сезоне.
Лига Чемпионов. 5-й тур
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
26.11.2024 14:00
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Без вьюх Аморима не интересно
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Ну что, фанаты "Арсенала", готовы снова наблюдать за вашим вечным выездным цирком? Кажется, ваши канониры забывают, как забивать, когда покидают уютный "Эмирейтс". Может, лучше оставаться дома и довольствоваться Лондоном? Или все же наберетесь смелости и попробуете не уехать из Лиссабона с очередным нулем?
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26.11.2024 00:48 #
drogba11cool
Слабо ебете!
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Мосала коченный далбаеб
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