Новый контракт Гвардиолы поможет Де Брюйне принять свое решение
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признал, что новый контракт главного тренера Хосепа Гвардиолы может помочь ему определиться со своим будущим.
На прошлой неделе Гвардиола заключил с "Сити" новый контракт, рассчитанный до 2027 года. Теперь свое решение нужно принять Де Брюйне, чье действующее соглашение истекает в конце сезона, и Кевину будет проще, учитывая сделанный Хосепом выбор.
"Это поможет помочь. Потому что теперь я знаю его будущее. И мне не нужно говорить с Пепом о том, что случится в будущем. Разумеется, если бы пришел новый тренер, тебе бы потребовалось поговорить со всеми этими людьми, потому что ты не знаешь, чего они хотят от тебя".
"Если бы я хотел поговорить о своем будущем, возможно, мне потребовалось бы поговорить с Пепом, потому что я не знаю, что он думает. Возможно, он изменит свое мнение и скажет: "Кевин, спасибо. Настало время тебе уйти". Но у меня есть понимание того, что происходит. Я знаю, как он работает, как взаимодействует с командой и игроками. Так что ничего нового для меня", — цитирует Де Брюйне The Guardian.
26.11.2024 12:00
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Все просто. Он следует тренду. Выбивает чек пожирнее. Только он не феерит как Салах. И в последние сезоны стал уж очень травматичным. Надо в СПЛ уже после этого сезона , наверное ...
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