Викарио: "Сыграл 60 минут с переломом"

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио заявил, что целый час отыграл против "Манчестер Сити" с переломом лодыжки.

Накануне "Тоттенхэм" объявил, что Викарио перенес операцию на правой лодыжке, перелом которой он получил в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Сити" в минувший уикенд (0:4).



По словам Викарио, перелом случился еще в первом тайме, и дальше ему пришлось терпеть.



"Иногда в футболе бывают взлеты, иногда он ставит перед тобой испытания, которые ты не ожидаешь".



"Я сыграл 60 минут на "Этихад" со сломанной костью в своей лодыжке, выкладываясь абсолютно без остатка ради команды. К сожалению, обойти это оказалось невозможно... Мне потребовалась операция".



"Я расстроен, что не смогу помочь команде некоторое время".



"Огромное спасибо докторам и персоналу. Операция прошла хорошо, и с завтрашнего дня я буду упорно работать над тем, чтобы вернуться сильнее, здоровее и готовым снова стараться изо всех сил ради вас", — гласит заявление Викарио.