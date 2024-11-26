Льорис верит, что Постекоглу сможет прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма"

Уго Льорис Бывший голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис убежден, что главный тренер "шпор" Анге Постекоглу сможет прервать бестрофейную серию клуба.

За свои 12 лет в "Тоттенхэме" Льорис так и ничего не выиграл, однако легенда французского футбола убежден, что "шпоры" находятся на правильном пути при Постекоглу.

"Я провел шесть месяцев в его раздевалке. Я даже не участвовал в матчах, но я мог наслаждаться футбольным видением Анге, и я по-прежнему убежден, что вы должны придерживаться этого пути и верить в процесс".

"Клуб и команда в хорошем положении, у них есть талантливые игроки, разных возрастов, с разным опытом, но я по-прежнему верю, что они могут достичь чего-нибудь и выиграть что-нибудь".

"В футбольном мире сегодня нужно справляться с ожиданиями, и я просто надеюсь и не хочу видеть, чтобы на клуб или команду повлияли эти вещи".

"Вы должны быть сильными, оставаться сплоченными и действовать как единое целое".

"Именно такую игру мы и хотим от них видеть, и нельзя, чтобы мы все ставили под сомнение из-за одного-двух плохих результатов. Ты должен смотреть на среднесрочную или долгосрочную перспективу, и я правда верю, что они смогут сделать это", — цитирует Льориса The Independent.


Метки Льорис, Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2024 10:00

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