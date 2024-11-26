Льорис верит, что Постекоглу сможет прервать бестрофейную серию "Тоттенхэма"

Бывший голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис убежден, что главный тренер "шпор" Анге Постекоглу сможет прервать бестрофейную серию клуба.

За свои 12 лет в "Тоттенхэме" Льорис так и ничего не выиграл, однако легенда французского футбола убежден, что "шпоры" находятся на правильном пути при Постекоглу.



"Я провел шесть месяцев в его раздевалке. Я даже не участвовал в матчах, но я мог наслаждаться футбольным видением Анге, и я по-прежнему убежден, что вы должны придерживаться этого пути и верить в процесс".



"Клуб и команда в хорошем положении, у них есть талантливые игроки, разных возрастов, с разным опытом, но я по-прежнему верю, что они могут достичь чего-нибудь и выиграть что-нибудь".



"В футбольном мире сегодня нужно справляться с ожиданиями, и я просто надеюсь и не хочу видеть, чтобы на клуб или команду повлияли эти вещи".



"Вы должны быть сильными, оставаться сплоченными и действовать как единое целое".



"Именно такую игру мы и хотим от них видеть, и нельзя, чтобы мы все ставили под сомнение из-за одного-двух плохих результатов. Ты должен смотреть на среднесрочную или долгосрочную перспективу, и я правда верю, что они смогут сделать это", — цитирует Льориса The Independent.