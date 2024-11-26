Аморим хочет видеть Аит-Нури в "Юнайтед"

Новый рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заинтересован в приобретении крайнего защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

В последние годы "Вулверхэмптон" всегда был готов отпустить своих лучших игроков за хорошие деньги, вдобавок контракт Аит-Нури истекает уже в конце следующего сезона.



По информации The Sun, Аморим определил Аит-Нури как идеального игрока на позицию левого вингбека по своей схеме 3-4-3. Опыт игры Райана в Премьер-Лиге является большим плюсом.



23-летний алжирец сыграл свыше 100 матчей за "волков" после своего перехода из "Анже" в 2020 году и сейчас получает скромные по меркам Премьер-Лиги 33,000 фунтов в неделю.



Однако в этом сезоне "Вулверхэмптон" оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, поэтому на "Молинью" предпочли бы отложить продажу Аит-Нури, интерес к которому также приписывают "Ливерпулю", до следующего лета.