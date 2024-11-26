Артета потребовал от "Арсенала" быть эффективнее на выездах в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал команду повысить эффективность своей атакующей игры в выездных матчах Лиги Чемпионов.

От выезда к "Спортингу" во вторник вечером во многом зависит, удастся ли "Арсеналу" миновать стыковой раунд за право попасть в плей-офф Лиги Чемпионов.



Нюанс в том, что "Арсенал" не выиграл ни одного из четырех последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, но Артета не обнаружил здесь какого-то одного шаблона.



"Не все выездные матчи были одинаковыми. Это правда, что мы должны улучшить эти результаты и постараться понять, чего нам не хватало. Иногда дело было в игре, иногда — в других аспектах. Это следующий шаг, который мы должны сделать как команда".



"Это определенно нечто, что мы должны улучшить. Нам нужно сделать эти шаги. Нам нужно быть беспощаднее, быть эффективнее в чужой штрафной и делать то, что необходимо, чтобы брать на выезде три очка".



"Эффективность, которую мы демонстрируем при игре в штрафной, учитывая обычно создаваемое нами количество моментов... Она просто не соответствует уровню, который требуется, чтобы побеждать стабильно. Я всегда говорю, что в Лиге Чемпионов все решается в штрафных, все зависит от деталей. И со всем этим должен быть порядок, особенно на выезде", — цитирует Артету The Guardian.