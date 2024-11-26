Каррагер расстроен эгоистичным поведением Салаха

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал Мохамеда Салаха за эгоистичное поведение после интервью нападающего "Ливерпуля" о своем будущем.

Напомним, после победы 2:3 над "Саутгемптоном" в минувшее воскресенье Салах заявил, что "Ливерпуль" до сих пор не предложил ему новый контракт, поэтому Мохамед ожидает, что ему придется уйти в конце сезона.



Каррагер находит это заявление подозрительным на фоне важнейших для "Ливерпуля" матчей против "Реала" в Лиге Чемпионов и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.



"Я отчаянно хочу, чтобы они договорились, но, должен сказать, я очень расстроен Мо Салахом. Он дал свое интервью вчера после матча, а опубликовано оно было сегодня".



"Ливерпулю" играть против "Ливерпуля" посреди недели и против "Манчестер Сити" на выходных. Такова история "Ливерпуля" прямо сейчас".



"Местные репортеры из Ливерпуля знают, что за семь лет в этом футбольном клубе он останавливался в микст-зоне для интервью дважды, что нормально, абсолютно нормально".



"Но он решил сделать это в третий раз после победы над "Саутгемптоном" на выезде, чтобы произнести эти слова".



"Сейчас самое важное для "Ливерпуля" в этом сезоне — это не будущее Мо Салаха, не будущее Виргила Ван Дейка, не будущее Трента Александер-Арнольда".



"Самое важное для "Ливерпуля" — выиграть Премьер-Лигу. Это гораздо важнее любого из этих игроков, и если он продолжит давать эти комментарии, если его агент продолжит продолжит публиковать загадочные твиты, то это эгоистично. Значит они думают о себе, а не о футбольном клубе", — сообщил Каррагер Sky Sports.