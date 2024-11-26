Бонифасе входит в шорт-лист МЮ из нападающих

Нападающий немецкого "Байера" Виктор Бонифасе входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед" по укреплению позиции нападающего следующим летом.

Ожидается, что после окончания этого сезона "Юнайтед", наконец, обзаведется забивным нападающим.



С переходом в "Юнайтед" связывают многих бомбардиров, включая Виктора Дьекереша из "Спортинга", и Sky Sport Germany раскрывает очередное имя в шорт-листе "красных дьяволов".



Речь идет о Бонифасе, который забил 14 голов и отдал восемь результативных передач в прошлом, чемпионском для "Байера", сезоне Бундеслиги.



23-летний нигериец, который в данный момент отсутствует с травмой, имеет в Леверкузене контракт до 2028 года и будет отпущен только за большие деньги.