Гвардиола не считает, что "Сити" переживает спад из-за стареющего состава

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает обилие возрастных игроков причиной спада, который переживает его команда.

В минувшую субботу "Сити" был дома разгромлен "Тоттенхэмом" со счетом 0:4 в Премьер-Лиге, оформив свое пятое подряд поражение с учетом всех соревнований.



В команде Гвардиолы насчитывается девять игроков в возрасте 30 лет или старше, поэтому у болельщиков и экспертов появились опасения, что ветераны "Сити" просто физически не тянут такое количество матчей, однако Хосеп так не думает.



"Это зависит от игры, а не от возраста. Есть игроки, которым 30 или за 30, и они выступают невероятно хорошо. А есть игроки, которым 23, и они выступают неважно. Я не смотрю на возраст. У всех команд есть игроки определенных возрастов".



"Мой анализ говорит о том, что прямо сейчас мы не добиваемся результатов не из-за наличия игроков в возрасте старше 30 лет, потому что несколько недель назад они были в том же возрасте, выиграв Премьер-Лигу, достигнув финала Кубка Англии и вылетев от "Реала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов".



"Я хочу защищать наши достижения, потому что я знаю этих парней и никогда не виню какого-то одного игрока. Есть много факторов, которые делают разницу. Если бы я мог назвать одну единственную причину, я бы немедленно уладил это, но не все так просто", — цитирует Гвардиолу The Guardian.