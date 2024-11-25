Каррагер: "Отчаянно хочу видеть Салаха в "Ливерпуле" в следующем сезоне"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил надежду, что "красные" и нападающий Мохамед Салаха преодолеют существующие разногласия и подпишут новый контракт.

После победы 2:3 над "Саутгемптоном" накануне Салах, оформивший дубль в этом матче, заявил, что "Ливерпуль" пока не предлагал ему продлить истекающий в конце сезона контракт.



Каррагер понимает, почему клуб и 32-летний игрок имеют разногласия, однако Джейми отчаянно хочет, чтобы Салах остался.



"Думаю, проблема налицо. Салах чувствует, что заслуживает определенных финансовых условий или срока контракта. А у "Ливерпуля" другие ощущения насчет этого".



"Надеюсь, они сойдутся где-нибудь посередине на определенной стадии между настоящим и концом сезоне. Я отчаянно хочу видеть его в футболке "Ливерпуля" в следующем сезоне".



"Будучи игроками, все мы проходили через это на данной стадии своей карьеры. Твой возраст становится выше, и это является фактором для некоторых клубов. Они анализируют данные. Они думают не только о том, каким великим игроком Салах был для "Ливерпуля". Они думают о будущем "Ливерпуля".



"У меня нет проблем с тем, что предложение о контракте ему пока не было сделано. Очевидно, они ведут переговоры".



"Для "Ливерпуля" нет смысла делать предложение, заранее зная, что Салах откажется. Надеюсь, это будет улажено", — сообщил Каррагер Sky Sports.