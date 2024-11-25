Гвардиола не придает большого значения разгрому от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему не придает большого значения поражению 0:4 от "Тоттенхэма".

В минувшую субботу "Сити" оформил свое пятое подряд поражение с учетом всех соревнований, однако Гвардиола считает, что "горожане" очень достойно атаковали, а провалы в обороне связаны с травмами.



"Мы нанесли 26 ударов, у нас был выше xG, мы создали много против команды, которая сама создала мало".



"Но есть области, в которых мы недостаточно сильны, мы теряем мячи в определенных зонах, при переходах, проигрываем единоборства при дальних забросах. Они были сильнее, чем мы".



"Нам приходилось бежать назад, потому что у нас не было четырех центральных защитников. Они не готовы, потому что они травмированы, как и Родри — наш главный игрок при переходах".



"Мне пришлось использовать Гюндо (Гюндогана), нашего лучшего парня на подходах к чужой штрафной, в качестве опорного полузащитника, потому что Ковачич тоже был травмирован".



"Вам приходится адаптироваться. Это не так, что мы мягкотелы или не обладаем желанием, потому что мы нанесли 26 ударов и имели явные моменты, но Викарио был исключительно хорош".



Что мы должны делать? Создавать больше. 26 недостаточно? Тогда создавайте больше и меньше позволяйте сопернику", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.